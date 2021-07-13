Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Теннис (1 событие из 84) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
14:45 Ангелина Калинина - Анна Калинская -:- Запланирован
нет важных матчей

Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»

Немец считает, что поражение от Гуркача подкосило швейцарца
Теннис Grand Slam
12:51
Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»
Борис Беккер / фото - Peoples

Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер поделился мыслями о возвращении на корт Роджера Федерера. Экс-первая ракетка мира из Германии считает, что поражение в четвертьфинале Wimbledon стало неожиданостью для швейцарца. Слова Беккера приводит Tennis World USA.

«У меня есть ощущение, что он не вернется на Wimbledon следующим летом, особенно после того, что произошло в четвертьфинале. Думаю, для него это был огромный шок.

Я думаю, что Роджер приехал на Уимблдон, думая, что всё идет по плану. Он оправился от проблем с коленом, использовал грунт, чтобы вернуться в форму и восстановить уверенность в себе.

Я не думаю, что он приехал в Лондон с мыслью о пенсии в голове, но теперь он может подумать об этом. То, как он проиграл Хуберту Хуркачу, все изменило».

Сам Роджер пока не принял окончательного решения о завершении карьеры.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роджер Федерер Борис Беккер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»
Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»
Теннис Grand Slam
12 июля 18:09
Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
Теннис ATP
12 июля 16:31
Иванишевич – после победы Джоковича на Wimbledon: «Вопрос, кто величайший, закрыт»
Иванишевич – после победы Джоковича на Wimbledon: «Вопрос, кто величайший, закрыт»
Теннис Grand Slam
11 июля 21:58
Джокович: «Федерер и Надаль – причина моих успехов в последние 10 лет»
Джокович: «Федерер и Надаль – причина моих успехов в последние 10 лет»
Теннис Grand Slam
11 июля 20:44
Федерер поздравил Джоковича с 20-й победой на ТБШ
Федерер поздравил Джоковича с 20-й победой на ТБШ
Теннис Grand Slam
11 июля 20:31
Джокович близок к повторению рекорда Надаля и Федерера после вылета последнего с Wimbledon
Джокович близок к повторению рекорда Надаля и Федерера после вылета последнего с Wimbledon
Теннис Grand Slam
8 июля 16:57

Новости: Теннис

Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»
Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»
Grand Slam
12:51
Стаховский обыграл россиянина в первом матче на турнире в Казахстане
Стаховский обыграл россиянина в первом матче на турнире в Казахстане
ATP
11:10
Марченко проиграл в первом матче последнего травяного турнира сезона
Марченко проиграл в первом матче последнего травяного турнира сезона
ATP
10:45
Свитолина показала серию фото без бюстгальтера
Свитолина показала серию фото без бюстгальтера
WTA
09:08
5-я ракетка мира пропустит Олимпиаду
5-я ракетка мира пропустит Олимпиаду
Токио-2020
08:19
«Вещи, которые вы пропустили». Множество забавных моментов в видеоподборке от Wimbledon
«Вещи, которые вы пропустили». Множество забавных моментов в видеоподборке от Wimbledon
Grand Slam
12 июля 21:46
Завацкая получила «баранку» и вылетела в первом круге турнира в Лозанне
Завацкая получила «баранку» и вылетела в первом круге турнира в Лозанне
WTA
12 июля 19:17
Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»
Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»
Grand Slam
12 июля 18:09
Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»
Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»
Grand Slam
12 июля 17:23
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
4
Все новости