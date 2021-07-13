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Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»
Немец считает, что поражение от Гуркача подкосило швейцарца
12:51
Борис Беккер / фото - Peoples
Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер поделился мыслями о возвращении на корт Роджера Федерера. Экс-первая ракетка мира из Германии считает, что поражение в четвертьфинале Wimbledon стало неожиданостью для швейцарца. Слова Беккера приводит Tennis World USA.
«У меня есть ощущение, что он не вернется на Wimbledon следующим летом, особенно после того, что произошло в четвертьфинале. Думаю, для него это был огромный шок.
Я думаю, что Роджер приехал на Уимблдон, думая, что всё идет по плану. Он оправился от проблем с коленом, использовал грунт, чтобы вернуться в форму и восстановить уверенность в себе.
Я не думаю, что он приехал в Лондон с мыслью о пенсии в голове, но теперь он может подумать об этом. То, как он проиграл Хуберту Хуркачу, все изменило».
Сам Роджер пока не принял окончательного решения о завершении карьеры.
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