Хуркач: «Переиграть Федерера на центральном корте – это что-то за гранью»
Беккер: «Не хочу, чтобы последний сет Федерера на Wimbledon закончился со счетом 0:6»
Немец поделился мыслями о поражении Роджера
13:24
Борис Беккер / фото - Metro
Экс-первая ракетка мира Борис Беккер поделился мыслями о поражении Роджера Федерера на турнире Большого шлема в Великобритании. Немец заявил в комментарии Metro, что надеется еще увидеть 39-летнего швейцарца на кортах Wimbledon.
«Произошло то, чего мы никак не ожидали от Федерера на центральном корте. Конечно, для Роджера это совсем не пустяк. Сложно сказать, увидим ли мы его вновь на этих кортах. Да, в ошибках нет ничего страшного, но он перфекционист, к тому же некоторые ошибки могут стать фатальными.
Роджер никак не ожидал подобной скорости. Проблемы бы не было, если бы он не успевал в нескольких геймах, но это происходило на протяжении всего поединка. Мы можем только догадываться, что с ним случилось, но очевидно, что время не щадит ни мужчин, ни женщин.
Хочу ли я, чтобы Федерер вновь приехал на Wimbledon? Я надеюсь на это. Не хочу, чтобы его последний сет на Wimbledon закончился со счетом 0:6».
Сам Роджер пока не принял окончательного решения о продолжении карьеры.
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