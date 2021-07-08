Беккер: «Не хочу, чтобы последний сет Федерера на Wimbledon закончился со счетом 0:6»

Борис Беккер / фото - Metro

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер поделился мыслями о поражении Роджера Федерера на турнире Большого шлема в Великобритании. Немец заявил в комментарии Metro, что надеется еще увидеть 39-летнего швейцарца на кортах Wimbledon.

Роджер никак не ожидал подобной скорости. Проблемы бы не было, если бы он не успевал в нескольких геймах, но это происходило на протяжении всего поединка. Мы можем только догадываться, что с ним случилось, но очевидно, что время не щадит ни мужчин, ни женщин.

Хочу ли я, чтобы Федерер вновь приехал на Wimbledon? Я надеюсь на это. Не хочу, чтобы его последний сет на Wimbledon закончился со счетом 0:6».