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Беккер сравнил шансы Надаля, Джоковича и Федерера на победу на Roland Garros

Экс-первая ракетка мира не решился назвать будущего триумфатора
Теннис Grand Slam
18:16
Беккер сравнил шансы Надаля, Джоковича и Федерера на победу на Roland Garros
Борис Беккер / фото - Hello

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал расклад сил на грядущем Roland Garros. В интервью Eurosport.co.uk шестикратный победитель ТБШ сравнил шансы на очередную победу Рафаэля Надаля, Новака Джоковича или Роджера Федерера.

«Обычно вы говорите: «Надаль выиграл три из четырех турниров на грунтовых кортах». В этом году этого не произошло. Он выиграл турнир в Барселоне, а теперь, наконец, Рим. Стефанос Циципас выиграл в Монте-Карло и Саша Зверев — в Мадриде. Другие игроки немного наверстали упущенное. Надалю в начале июня исполнится 35 лет. Нет турнира, который был бы более требовательным к физической форме, чем Roland Garros. Может быть, это уже первый признак того, что Надаль на полшага медленнее или устаёт немного быстрее, чем раньше. В конце концов, мы сможем увидеть это в результатах.

В этом году Джокович поменял свое расписание турниров. Турнир в Белграде организует его брат. Может быть, это своего рода поддержка семьи, чтобы играть там, — тогда я мог бы это понять. Тем не менее это непривычно, потому что лучшие игроки обычно уже находятся в Париже за неделю до «Ролан Гаррос» и готовятся к турниру на месте. Был ли этот необычный поступок правильным, мы увидим только тогда, когда Новак сыграет первый раунд в Париже и, надеюсь, выиграет.

Федерер не может рассчитывать на то, что станет одним из фаворитов Парижа, если швейцарец собирается выиграть ещё один турнир «Большого шлема», то это должно быть на Уимблдоне. Роджеру просто нужны матчи, матчи, матчи. Надеюсь, он попадёт на вторую неделю «Ролан Гаррос». Тогда я убежден, что он сыграет в турнире на травяном корте перед Уимблдоном в Галле. Тот факт, что до Уимблдона теперь на неделю меньше, его не побеспокоит. Это скорее преимущество — знать, что ты каждую неделю участвуешь в турнире, а затем, надеюсь, прибудешь на Уимблдон в своей лучшей форме».

Ранее немец высказался о характере Ноле.

Антон Кривенко
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Теги

Рафаэль Надаль Новак Джокович Борис Беккер Роджер Федерер

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