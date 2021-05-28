Беккер сравнил шансы Надаля, Джоковича и Федерера на победу на Roland Garros

Борис Беккер / фото - Hello

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал расклад сил на грядущем Roland Garros. В интервью Eurosport.co.uk шестикратный победитель ТБШ сравнил шансы на очередную победу Рафаэля Надаля, Новака Джоковича или Роджера Федерера.

В этом году Джокович поменял свое расписание турниров. Турнир в Белграде организует его брат. Может быть, это своего рода поддержка семьи, чтобы играть там, — тогда я мог бы это понять. Тем не менее это непривычно, потому что лучшие игроки обычно уже находятся в Париже за неделю до «Ролан Гаррос» и готовятся к турниру на месте. Был ли этот необычный поступок правильным, мы увидим только тогда, когда Новак сыграет первый раунд в Париже и, надеюсь, выиграет.

Федерер не может рассчитывать на то, что станет одним из фаворитов Парижа, если швейцарец собирается выиграть ещё один турнир «Большого шлема», то это должно быть на Уимблдоне. Роджеру просто нужны матчи, матчи, матчи. Надеюсь, он попадёт на вторую неделю «Ролан Гаррос». Тогда я убежден, что он сыграет в турнире на травяном корте перед Уимблдоном в Галле. Тот факт, что до Уимблдона теперь на неделю меньше, его не побеспокоит. Это скорее преимущество — знать, что ты каждую неделю участвуешь в турнире, а затем, надеюсь, прибудешь на Уимблдон в своей лучшей форме».