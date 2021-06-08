Беккер: «В четвертьфинале у Берреттини больше шансов, чем у Джоковича»

Экс-первая ракетка считает, что итальянец извлек уроки из игры соотечественника

Борис Беккер / фото - Tennis Head

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер заявил, что у Маттео Берреттини больше шансов выйти в полуфинал Roland Garros, чем у Новака Джоковича. В комментарии Tennis Head, немец объяснил, почему итальянец может одолеть серба.

«Новак уже не раз попадал в ситуации, когда ему приходилось отыгрываться. В поединках с ним нужно быть осторожным, даже если вед eшь с большим преимуществом.

Думаю, что в четвертьфинале шансов чуть больше у Берреттини. У него был свободной день и он наверняка смотрел встречу Джоковича и Музетти. Теперь Маттео знает, что Новака можно побеждать».

Лоренцо Музетти ранее прокомментировал снятие с матча против лучшего теннисиста планеты по версии АТР.