Джокович: «Организовываю все так, чтобы блеснуть на Roland Garros»
Бэкхенд Джоковича, скорость Монфиса и подача Карловича. Надаль составил портрет идеального теннисиста
Испанец упомянул также Федерера и Тима
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
Третья ракетка планеты Рафаэль Надаль составил портрет идеального теннисиста. В комментарии Tennis World USA испанец упомянул достоинства коллег по Туру АТР Новака Джоковича, Роджера Федерера, Доминика Тима и других.
«Лучший бэкхенд — у Новака Джоковича. Он отлично защищается с помощью этого удара, а также у него много вариантов в атаке. Что касается форхенда, то здесь я бы выбрал Роджера Федерера, поскольку он очень рано принимает мяч и способен выполнить виннер с любой части корта. Роджер может исполнить плоский удар с форхенда или добавить вращения. Это мощное оружие.
Я уверен, что самая мощная подача у Иво Карловича. Когда он хорошо подает, у принимающего почти нет шансов».
Также Рафа выделил скорость француза Гаэля Монфиса, выбор ударов британца Энди Маррея и атлетизм австрийца Доминика Тима.
Ранее испанец прокомментировал свое участие на Roland Garros.
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