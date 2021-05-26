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Бэкхенд Джоковича, скорость Монфиса и подача Карловича. Надаль составил портрет идеального теннисиста

Испанец упомянул также Федерера и Тима
Теннис ATP
10:20
Бэкхенд Джоковича, скорость Монфиса и подача Карловича. Надаль составил портрет идеального теннисиста
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Третья ракетка планеты Рафаэль Надаль составил портрет идеального теннисиста. В комментарии Tennis World USA испанец упомянул достоинства коллег по Туру АТР Новака Джоковича, Роджера Федерера, Доминика Тима и других.

  «Лучший бэкхенд — у Новака Джоковича. Он отлично защищается с помощью этого удара, а также у него много вариантов в атаке. Что касается форхенда, то здесь я бы выбрал Роджера Федерера, поскольку он очень рано принимает мяч и способен выполнить виннер с любой части корта. Роджер может исполнить плоский удар с форхенда или добавить вращения. Это мощное оружие.

Я уверен, что самая мощная подача у Иво Карловича. Когда он хорошо подает, у принимающего почти нет шансов».

Также Рафа выделил скорость француза Гаэля Монфиса, выбор ударов британца Энди Маррея и атлетизм австрийца Доминика Тима.

Ранее испанец прокомментировал свое участие на Roland Garros.

 

Антон Кривенко
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Рафаэль Надаль

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