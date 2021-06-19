Бенчич вышла в финал турнира в Берлине

Швейцарка обыграла Корне в двух сетах

Белинда Бенчич / фото - Getty Images

12-я ракетка мира Белинда Бенчич обыграла 63-й номер рейтинга WTA Элиз Корне со счетом 7:5, 6:4. Швейцарка стала первой финалисткой турнира в Берлине, Германия.

За 1 час и 48 минут Белинда подала навылет 5 раз, против 1 эйса у соперницы. Бенчич 5 раз ошиблась на подаче и реализовала все свои шансы на брейк (4 из 4). Корне допустила 4 двойные ошибки, оформив лишь 2 брейк-поинта из 10.

Ранее Элиз справилась с 13-й ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.

В финале Белинда сыграет против победительницы пары Виктории Азаренко и Людмилы Самсоновой.

Напомним, что 11-я ракетка мира Петра Квитова уже восстановилась после травмы.