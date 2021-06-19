Павлюченко обыграла Азаренко в четвертом круге Roland Garros
Бенчич вышла в финал турнира в Берлине
Швейцарка обыграла Корне в двух сетах
Белинда Бенчич / фото - Getty Images
12-я ракетка мира Белинда Бенчич обыграла 63-й номер рейтинга WTA Элиз Корне со счетом 7:5, 6:4. Швейцарка стала первой финалисткой турнира в Берлине, Германия.
За 1 час и 48 минут Белинда подала навылет 5 раз, против 1 эйса у соперницы. Бенчич 5 раз ошиблась на подаче и реализовала все свои шансы на брейк (4 из 4). Корне допустила 4 двойные ошибки, оформив лишь 2 брейк-поинта из 10.
Ранее Элиз справилась с 13-й ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.
В финале Белинда сыграет против победительницы пары Виктории Азаренко и Людмилы Самсоновой.
Напомним, что 11-я ракетка мира Петра Квитова уже восстановилась после травмы.
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