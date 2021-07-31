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Бенчич: «Я, Вондроушова и Свитолина заслуженно получили медали»

Швейцарка на дебютной Олимпиаде стала чемпионкой
Olympics Токио-2020
21:01
Бенчич: «Я, Вондроушова и Свитолина заслуженно получили медали»
Медалистки Олимпиады-2020 / фото - Getty Images

12-я ракетка мира Белинда Бенчич поделилась эмоциями после получения золотой медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Швейцарка завоевала награду на своей дебютной Олимпиаде. На церемонии награждения теннисистка назвала победу величайшей в карьере.

«Я невероятно рада. Моя мечта воплотилась в жизнь. Мне сложно описать словами мои эмоции. Конечно, это самое главное достижение в моей карьере.

Мне кажется, что и я, и Маркета и Элина заслуженно получили эти медали. Конечно, спорт бывает жестким, но при этом он очень красив.

В последние три дня я не пользовалась телефоном, так что прошу прощения у всех, кому не ответила. Большое спасибо моей семье и команде, которые меня всё это время поддерживали.

Сейчас я счастлива и испытываю огромную благодарность за успех, которого смогла добиться в Токио». 

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ранее рассказала, чему посвятила победу.

Антон Кривенко
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Теги

Белинда Бенчич Элина Свитолина Маркета Вондроушова

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