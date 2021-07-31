Бенчич: «Я, Вондроушова и Свитолина заслуженно получили медали»

Медалистки Олимпиады-2020 / фото - Getty Images

12-я ракетка мира Белинда Бенчич поделилась эмоциями после получения золотой медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Швейцарка завоевала награду на своей дебютной Олимпиаде. На церемонии награждения теннисистка назвала победу величайшей в карьере.

Мне кажется, что и я, и Маркета и Элина заслуженно получили эти медали. Конечно, спорт бывает жестким, но при этом он очень красив.

В последние три дня я не пользовалась телефоном, так что прошу прощения у всех, кому не ответила. Большое спасибо моей семье и команде, которые меня всё это время поддерживали.

Сейчас я счастлива и испытываю огромную благодарность за успех, которого смогла добиться в Токио».