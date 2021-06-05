Джокович: «Оба матча с моим участием были сыграны на высоком уровне»
Беранкис не доставил проблем Джоковичу на пути в 4-й круг Roland Garros
Новаку потребовалось чуть больше, чем полтора часа
17:28
Новак Джокович / фото - Getty Images
Литовский теннисист Рикардас Беранкас проиграл лидеру мужского рейтинга АТР Новаку Джоковичу в третьем круге Roland Garros. Серб завершил матч с 93-й ракеткой мира за 1 час и 34 минуты со счетом 6:1, 6:4, 6:1.
«Ноле» подал навылет 5 раз, допустив 3 двойных ошибки и реализовав 6 шансов на брейк из 9. Рикардас допустил 3 «двойные» и оформил 1 эйс.
Джокович уже в 4-й раз в карьере обыграл литовца, который пока не выиграл у серба ни одного сета.
В следующем круге противостоять первой ракетке мира попытается 19-летний Лоренцо Муссетти.
Напомним, Джон Иснер ранее проиграл 5-й ракетке планеты на французском Шлеме.
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