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Беранкис не доставил проблем Джоковичу на пути в 4-й круг Roland Garros

Новаку потребовалось чуть больше, чем полтора часа
Теннис Grand Slam
17:28
Беранкис не доставил проблем Джоковичу на пути в 4-й круг Roland Garros
Новак Джокович / фото - Getty Images

Литовский теннисист Рикардас Беранкас проиграл лидеру мужского рейтинга АТР Новаку Джоковичу в третьем круге Roland Garros. Серб завершил матч с 93-й ракеткой мира за 1 час и 34 минуты со счетом 6:1, 6:4, 6:1.

«Ноле» подал навылет 5 раз, допустив 3 двойных ошибки и реализовав 6 шансов на брейк из 9. Рикардас допустил 3 «двойные» и оформил 1 эйс.

Джокович уже в 4-й раз в карьере обыграл литовца, который пока не выиграл у серба ни одного сета.

В следующем круге противостоять первой ракетке мира попытается 19-летний Лоренцо Муссетти.

Напомним, Джон Иснер ранее проиграл 5-й ракетке планеты на французском Шлеме.

Антон Кривенко
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Новак Джокович

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