Видео лучших моментов матча Свитолиной на Wimbledon
Берретини без проблем вышел в третий раунд Wimbledon
Девятая ракетка мира переиграл голландского теннисиста
17:41
Маттео Берриттини / Фото - italy24news.comТоповый итальянский теннисист, ныне занимающий 9-ю строчку рейтинга АТР, Маттео Берреттини, уверенно переиграл голландца Ботика Ван Де Зандшульпа во втором раунде Wimbledon со счетом 6:3, 6:4, 7:6(4).
За 2 часа 17 минут матча Берреттини оформил два брейка и 20 эйсов, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 139-я ракетка мира Де Зандшульп совершил семь эйсов и четыре двойные ошибки.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В третьем круге турнира в Великобритании Берреттини встретится со словенцем Альяжем Бедене.
Ранее испанец Роберто Баутиста-Агут во втором раунде Wimbledon в невероятном поединке переиграл серба Миомира Кецмановича.
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