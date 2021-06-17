Берретини: «Маррей – настоящий чемпион. Рад, что смог сыграть лучше него»

Маттео Берреттини / Фото: twitter.com/atptour

Девятая ракетка мира Маттео Берреттини дал комментарий после победы над Энди Марреем во втором круге турнира в Лондоне.



Слова итальянца приводит atptour.com:

Я знаю, как тяжело возвращаться после травмы, поэтому желаю ему всего наилучшего. Думаю, сегодня он сыграл отлично. Я сыграл лучше. Я очень рад, что он вернулся.

Я с детства много работал над подачей. Я вырос на грунте, поэтому больше закручивал. Но потом мы поняли, что я должен бить сильно, как сейчас. Сегодня это отлично сработало.