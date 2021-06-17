Берреттини переиграл экс-первую ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне
Берретини: «Маррей – настоящий чемпион. Рад, что смог сыграть лучше него»
Итальянец высказался об игре с экс-лидером мирового рейтинга
Маттео Берреттини / Фото: twitter.com/atptour
Девятая ракетка мира Маттео Берреттини дал комментарий после победы над Энди Марреем во втором круге турнира в Лондоне.
Слова итальянца приводит atptour.com:
Было очень трудно. Все мы знаем, какой Энди – он настоящий чемпион и всегда борется до последнего очка, так что я очень доволен своим выступлением.
Я знаю, как тяжело возвращаться после травмы, поэтому желаю ему всего наилучшего. Думаю, сегодня он сыграл отлично. Я сыграл лучше. Я очень рад, что он вернулся.
Я с детства много работал над подачей. Я вырос на грунте, поэтому больше закручивал. Но потом мы поняли, что я должен бить сильно, как сейчас. Сегодня это отлично сработало.
Напомним, что канадец Денис Шаповалов уверенно победил обидчика Ильи Марченко.
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