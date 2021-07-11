Берреттини: «Джокович – один из лучших в истории»

Маттео Берреттини / Фото: twitter.com/atptour

Девятая ракетка мирового рейтинга Маттео Берреттини прокомментировал результат финального матча Wimbledon с лидером рейтинг-листа ATP Новака Джоковича.



Cлова итальянца приводит metro.co.uk:

Конечно, сейчас я разочарован, злюсь из-за поражения. Я провел не лучший матч, но это благодаря Новаку – он заставил меня так играть. Наверное, в этом его сила. Поэтому он один из лучших в истории.

Это были невероятные две недели. И теперь я знаю, что могу выиграть титул. Не уверен, что получится, но я знаю, что на это способен. Так что в ближайшие недели, месяцы и годы я буду стараться взять этот трофей.