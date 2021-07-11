Берреттини: «Джокович – один из лучших в истории»
Девятая ракетка мирового рейтинга Маттео Берреттини прокомментировал результат финального матча Wimbledon с лидером рейтинг-листа ATP Новака Джоковича.
Cлова итальянца приводит metro.co.uk:
Это был прекрасный месяц на траве. Я выиграл в Queen’s Club, хотя не ожидал победы. Здесь дошел до финала, хотя даже не мечтал об этом – это было слишком.
Конечно, сейчас я разочарован, злюсь из-за поражения. Я провел не лучший матч, но это благодаря Новаку – он заставил меня так играть. Наверное, в этом его сила. Поэтому он один из лучших в истории.
Это были невероятные две недели. И теперь я знаю, что могу выиграть титул. Не уверен, что получится, но я знаю, что на это способен. Так что в ближайшие недели, месяцы и годы я буду стараться взять этот трофей.
Напомним, что Джокович завоевал 20-й трофей на турнирах Большого шлема и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.
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