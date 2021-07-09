Берреттини победил Оже-Алльясима в борьбе за дебютный полуфинал Wimbledon
Берреттини: «Гуркача победить сложно, но шансы будут»
Топовый итальянец – о предстоящем полуфинале на Wimbledon
14:29
Маттео Берреттини / Фото - eurosportДевятая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от полуфинального матча на Wimbledon против поляка Хуберта Гуркача.
Цитирует Берреттини Daily Express.
«Надеюсь, что в воскресенье в Лондоне у итальянцев будет две победы – у меня и у ребят на Евро. Я пишу историю тенниса – это так круто. Два года назад все было иначе. Гуркача победить сложно, потому что он справился с Медведевым и Федерером. Но шансы у меня будут».
Напомним, в 1/4 турнира в Великобритании Берреттини переиграл канадца Феликса Оже-Алльясима.
Комментарии 0