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Берреттини: «Гуркача победить сложно, но шансы будут»

Топовый итальянец – о предстоящем полуфинале на Wimbledon

Теннис Grand Slam
14:29
Берреттини: «Гуркача победить сложно, но шансы будут»
Маттео Берреттини / Фото - eurosport
Девятая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от полуфинального матча на Wimbledon против поляка Хуберта Гуркача.

Цитирует Берреттини Daily Express.

«Надеюсь, что в воскресенье в Лондоне у итальянцев будет две победы – у меня и у ребят на Евро. Я пишу историю тенниса – это так круто. Два года назад все было иначе. Гуркача победить сложно, потому что он справился с Медведевым и Федерером. Но шансы у меня будут».


Напомним, в 1/4 турнира в Великобритании Берреттини переиграл канадца Феликса Оже-Алльясима.
Владимир Кириченко
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Маттео Берреттини Wimbledon

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