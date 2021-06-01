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Берреттини не без проблем преодолел стартовый барьер Roland Garros

Топовый итальянец переиграл японца Даниэля
Теннис Grand Slam
20:59
Берреттини не без проблем преодолел стартовый барьер Roland Garros
Маттео Берреттини / Фото - eurosport
Итальянский теннисист, ныне занимающий 9-е место в рейтинге WTA, Маттео Берреттини, в стартовом раунде Roland Garros переиграл японца Таро Даниэля со счетом 6:0, 6:4, 4:6, 6:4.

За 2 часа 22 минуты матча Берреттини оформил 14 эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче четыре раза. В свою очередь 113-я ракетка мира Таро четырежды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив восемь двойных ошибок. 

После этого триумфа Берреттини счет личных встреч теннисистов стал 2:1 в пользу итальянца.

Во втором раунде турнира во Франции Берреттини сыграет с аргентинцем Федерико Корией.

Ранее титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно вышел во второй раунд Roland Garros.
Владимир Кириченко
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Маттео Берреттини Roland Garros Таро Даниэль

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