Берреттини сенсационно уступил Давидовичу-Фокине, для которого это первая победа над игроком из топ-10
Берреттини не без проблем преодолел стартовый барьер Roland Garros
Топовый итальянец переиграл японца Даниэля
20:59
Маттео Берреттини / Фото - eurosportИтальянский теннисист, ныне занимающий 9-е место в рейтинге WTA, Маттео Берреттини, в стартовом раунде Roland Garros переиграл японца Таро Даниэля со счетом 6:0, 6:4, 4:6, 6:4.
За 2 часа 22 минуты матча Берреттини оформил 14 эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче четыре раза. В свою очередь 113-я ракетка мира Таро четырежды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив восемь двойных ошибок.
После этого триумфа Берреттини счет личных встреч теннисистов стал 2:1 в пользу итальянца.
Во втором раунде турнира во Франции Берреттини сыграет с аргентинцем Федерико Корией.
Ранее титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно вышел во второй раунд Roland Garros.
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