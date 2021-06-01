Берреттини не без проблем преодолел стартовый барьер Roland Garros

Топовый итальянец переиграл японца Даниэля



Маттео Берреттини / Фото - eurosport

Итальянский теннисист, ныне занимающий 9-е место в рейтинге WTA,, в стартовом раунде Roland Garros переиграл японцасо счетом 6:0, 6:4, 4:6, 6:4.За 2 часа 22 минуты матча Берреттини оформил 14 эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче четыре раза. В свою очередь 113-я ракетка мира Таро четырежды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив восемь двойных ошибок.После этого триумфа Берреттини счет личных встреч теннисистов стал 2:1 в пользу итальянца.Во втором раунде турнира во Франции Берреттини сыграет с аргентинцемРанее титулованный испанский теннисист