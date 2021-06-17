Берреттини переиграл экс-первую ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне

Девятая ракетка мира в следующем раунде встретится с еще одним британцем

Маттео Берреттини / Фото - АТР

9-я ракетка мира, итальянский теннисистпереиграл британцаво втором круге турнира в Лондоне со счетом 6:3, 6:3.За чуть менее полтора часа матча Берреттини записал в свой актив три брейка и 14 эйсов, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 124-й номер рейтинга АТР Маррей оформил четыре эйса и одну двойную ошибку.Отметим, что в личных встречах теннисистов установилось равенство – 1:1.В 1/4 финала турнира Берреттини встретится с британцемРанее стало известно, что легендарный испанец