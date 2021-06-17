Берреттини проехался по Кории и вышел в третий раунд Roland Garros
Берреттини переиграл экс-первую ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне
Девятая ракетка мира в следующем раунде встретится с еще одним британцем
Маттео Берреттини / Фото - АТР9-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини переиграл британца Энди Маррея во втором круге турнира в Лондоне со счетом 6:3, 6:3.
За чуть менее полтора часа матча Берреттини записал в свой актив три брейка и 14 эйсов, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 124-й номер рейтинга АТР Маррей оформил четыре эйса и одну двойную ошибку.
Отметим, что в личных встречах теннисистов установилось равенство – 1:1.
В 1/4 финала турнира Берреттини встретится с британцем Даниэлем Эвансом.
Ранее стало известно, что легендарный испанец Рафаэль Надаль не примет участие в Wimbledon и Токио-2020.
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