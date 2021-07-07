Берреттини победил Оже-Алльясима в борьбе за дебютный полуфинал Wimbledon

Итальянец выиграл в четырех сетах

Маттео Берреттини / Фото: Getty Images

Девятая ракетка мира Маттео Берреттини победил 19-го номера мирового рейтинга Феликса Оже-Алльясима и стал последним полуфиналистом Wimbledon. Матч закончился со счетом – 6:3, 5:7, 7:5, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 7 минут. За это время Берреттини выполнил 12 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 6 геймов на приеме. Его 20-летний соперник сделал 13 эйсов, 6 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.