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Берреттини победил Оже-Алльясима в борьбе за дебютный полуфинал Wimbledon

Итальянец выиграл в четырех сетах
Теннис Grand Slam
22:26
Берреттини победил Оже-Алльясима в борьбе за дебютный полуфинал Wimbledon
Маттео Берреттини / Фото: Getty Images

Девятая ракетка мира Маттео Берреттини победил 19-го номера мирового рейтинга Феликса Оже-Алльясима и стал последним полуфиналистом Wimbledon. Матч закончился со счетом – 6:3, 5:7, 7:5, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 7 минут. За это время Берреттини выполнил 12 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 6 геймов на приеме. Его 20-летний соперник сделал 13 эйсов, 6 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Берреттини впервые в карьере вышел в полуфинал Wimbledon, где его соперником станет сенсационный Хуберт Хуркач. Вторую пару составят Новак Джокович – Денис Шаповалов.
Сергей Остапенко
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Теги

Маттео Берреттини Феликс Оже-Альяссим

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