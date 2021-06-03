Берреттини не без проблем преодолел стартовый барьер Roland Garros
Берреттини проехался по Кории и вышел в третий раунд Roland Garros
Топовый итальянец не отдал своему сопернику ни единого сета
15:34
Маттео Берреттини / Фото - ATPДевятая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини во втором раунде Roland Garros без проблем переиграл аргентинца Федерико Корию со счетом 6:3, 6:3, 6:2.
За чуть менее чем 2 часа матча Берреттини оформил пять эйсов и шесть брейков, ошибившись при подаче два раза. В свою очередь, 94-й номер рейтинга АТР Кория дважды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки.
После этой победы счет в личных встречах теннисистов стал 3:0 в пользу Берреттини.
В третьем круге турнира во Франции Берреттини встретится с корейцем Сун-Ву Квоном.
Накануне Стефанос Циципас во втором круге Roland Garros уверенно обыграл Педро Мартинеза.
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