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Берреттини стал первым четвертьфиналистом Wimbledon

Итальянец не ощутил сопротивления от белоруса Ивашки
Теннис Grand Slam
15:23
Берреттини стал первым четвертьфиналистом Wimbledon
Маттео Берреттини / Фото: twitter.com/atptour

Девятая ракетка мирового рейтинга Маттео Берреттини в трех сетах обыграл Илью Ивашку (ATP, 79) 6:4, 6:3, 6:1 в четвертом круге Wimbledon.

За 1 час 46 минут матча итальянец выполнил семь эйсов, реализовал шесть брейк-поинтов из двенадцати и допустил три «двойные». Белорус ответил восемью подачами навылет, одним брейком при четырех ошибках на подаче. Это была вторая встреча теннисистов на корте – 2:0 в пользу Маттео.

В 1/4 финала турнира Берреттини предстоит встретиться с победителем матча немца Александра Зверева и Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Напомним, что на домашнем Шлеме не смог преодолеть третий раунд экс-первая ракетка мира Энди Маррей.

Олег Шумейко-младший
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Маттео Берреттини

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