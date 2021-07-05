Экс-первая ракетка мира Маррей без шансов проиграл Шаповалову в третьем раунде Wimbledon
Берреттини стал первым четвертьфиналистом Wimbledon
Итальянец не ощутил сопротивления от белоруса Ивашки
15:23
Маттео Берреттини / Фото: twitter.com/atptour
Девятая ракетка мирового рейтинга Маттео Берреттини в трех сетах обыграл Илью Ивашку
(ATP, 79) 6:4, 6:3, 6:1 в четвертом круге Wimbledon.
За 1 час 46 минут матча итальянец выполнил семь эйсов, реализовал шесть брейк-поинтов из двенадцати и допустил три «двойные». Белорус ответил восемью подачами навылет, одним брейком при четырех ошибках на подаче. Это была вторая встреча теннисистов на корте – 2:0 в пользу Маттео.
В 1/4 финала турнира Берреттини предстоит встретиться с победителем матча немца Александра Зверева и Феликса Оже-Альяссима из Канады.
Напомним, что на домашнем Шлеме не смог преодолеть третий раунд экс-первая ракетка мира Энди Маррей.
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