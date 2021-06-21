Берреттини вышел в полуфинал турнира в Лондоне
Берреттини выиграл дебютный титул турнира серии АТР 500
В финале итальянец обыграл Кэмерона Норри
Маттео Берреттини / фото - Getty Images
Чемпионом травяного турнира серии АТР 500 в Лондоне стал Маттео Берреттини. Итальянец в решающем матче взял верх над Кэмероном Норри 6:4, 6:7, 6:3.
9-я ракета мира на протяжении двух часов противостояния подал навылет 19 раз. Британец оформил 4 эйса при 5 двойных ошибках. Матео ошибся на подаче лишь 1 раз.
Отметим, что трофей турнира категории АТР 500 стал для 25-летнего итальянца дебютным в карьере. Ровесник из Великобритании также впервые играл на таком уровне в финале.
Напомним, что в Галле чемпионом стал Уго Умбер.
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