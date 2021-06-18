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Берреттини вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Итальянец в двух сетах обыграл Эванса
Теннис ATP
20:22
Берреттини вышел в полуфинал турнира в Лондоне
Маттео Берреттини / Фото: twitter.com/atptour

Девятая ракетка мирового рейтинга Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Лондоне, Великобритания, обыграл Даниэля Эванса (ATP, 25) 7:6 (5), 6:3.

Теннисисты провели на корте более полутора часа. Итальянец 13 раз подал навылет, дважды ошибся при подаче и реализовал один из девяти брейк-поинтов. Британец записал в актив три эйса и столько же «двойных». Это была первая очная встреча теннисистов.

В матче за путевку в финал турнира Берреттини сыграет с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия) – Марин Чилич (Сербия).

Напомним, что во втором круге турнира Берреттини обыграл экс-первую ракетку мирового рейтинга Энди Маррея.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Даниэль Эванс Маттео Берреттини

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