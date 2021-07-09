Берреттини вышел в свой первый финал Шлема, обыграв Гуркача

Один из сетов в полуфинале Wimbledon итальянец выиграл под «0»

Маттео Берреттини / фото - БТУ

Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл Хуберта Гуркача в полуфинале Wimbledon со счетом 6:3, 6:0, 6:7, 6:4.

Встреча на центральном корте в Лондоне продлилась 2 часа и 40 минут. 9-я ракетка мира подал навылет 22 раза против 5 эйсов у соперника. Итальянец допустил 1 двойную ошибку, а поляк ошибся на подаче дважды.

Отметим, что в счете личных встреч Берреттини завладел преимуществом – 2:1.

В финале британского Шлема 25-летний Маттео сыграет против победителя пары лидера мирового рейтинга АТР Новака Джоковича и канадца Дениса Шаповалова. Отметим, что для итальянца это будет первый финал «мэйджора».

Гуркача по ходу турнира выбил легендарного Роджера Федерера.