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Берреттини: «Я и мечтать не мог о финале Wimbledon»

Итальянец вышел в первый финал Шлема
Теннис Grand Slam
22:10
Берреттини: «Я и мечтать не мог о финале Wimbledon»
Маттео Берреттини / фото - Getty Images

9-я ракетка мира Маттео Берреттини вышел в финал Wimbledon, обыграв Хуберта Гуркача. Для итальянца это будет первый финал на турнирах Большого шлема. После победы 22-летний теннисист поделился своими эмоциями с пресс-службой соревнований.

«Честно говоря, даже не знаю, что сказать. Пожалуй, мне потребуется несколько часов, чтобы осознать масштаб произошедшего. Я провел отличный поединок. Невероятно рад этой победе.

Я и мечтать не мог о финале Уимблдона. Раньше мне казалось, что дойти до этой стадии невозможно. Когда выступаешь на таком уровне, важна каждая мелочь.

Помню, как я впервые сыграл на Центральном корте. Тогда мне противостоял Федерер. В тот день моя игра сильно отличалась от сегодняшней. Не думал, что смогу добиться такого результата. Сегодня лучший день в моей карьере, но я надеюсь, что воскресенье его превзойдёт.

Похоже, мне придется посмотреть второй полуфинал. Тут кругом телевизоры, да и мне постоянно будут сообщать о счете. Лучше уж гляну сам, хотя я и очень устал».

За трофей в Лондоне итальянец поборется против лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, который обыграл Дениса Шаповалова.

Антон Кривенко
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Теги

Маттео Берреттини Новак Джокович Хуберт Гуркач

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