Берреттини: «Я и мечтать не мог о финале Wimbledon»

Маттео Берреттини / фото - Getty Images

9-я ракетка мира Маттео Берреттини вышел в финал Wimbledon, обыграв Хуберта Гуркача. Для итальянца это будет первый финал на турнирах Большого шлема. После победы 22-летний теннисист поделился своими эмоциями с пресс-службой соревнований.

Я и мечтать не мог о финале Уимблдона. Раньше мне казалось, что дойти до этой стадии невозможно. Когда выступаешь на таком уровне, важна каждая мелочь.

Помню, как я впервые сыграл на Центральном корте. Тогда мне противостоял Федерер. В тот день моя игра сильно отличалась от сегодняшней. Не думал, что смогу добиться такого результата. Сегодня лучший день в моей карьере, но я надеюсь, что воскресенье его превзойдёт.

Похоже, мне придется посмотреть второй полуфинал. Тут кругом телевизоры, да и мне постоянно будут сообщать о счете. Лучше уж гляну сам, хотя я и очень устал».