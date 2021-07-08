Беррреттини: «Еще перед стартом турнира знал, что мне по силам дойти до полуфинала Wimbledon»

Итальянец встретится с Гуркачем

Матео Берреттини / фото - Getty Images

9-я ракетка планеты Маттео Берреттини прокомментировал свой выход в полуфинал Wimbledon. В беседе с пресс-службой британского Шлема итальянец заявил, что был готов к выходу в предпоследнюю стадию турнира еще до его старта.

«Еще перед стартом турнира я знал, что мне это по силам. По сравнению с US Open-2019 я играю лучше, стал более опытным и провёл больше матчей. Я радуюсь своим достижениям, но не могу сказать, что они стали для меня неожиданностью. Я очень рад победить и впервые выйти в полуфинал Wimbledon. Это был тяжелый матч, я чувствовал себя не очень хорошо, особенно после первого сета. Противостоять Хуберу будет очень нелегко. Он обыграл Медведева и Федерера и чувствует себя отлично. Он проводит прекрасный сезон, так что матч будет тяжелым».

За место в финале Берреттини поборется против Хуберта Гуркача, который ранее остановил Роджера Федерера.