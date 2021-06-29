Бертенс: «Костюк – юная воительница»

Марта встретится с нидерландкой в первом круге Wimbledon

Кики Бертенс / фото - Tennis Majors

20-я ракетка мира Киик Бертенс поделилась ожиданиями от игры на Wimbledon с пресс-службой соревнований.

В первом круге травяного Шлема нидерландка сыграет против 19-летней Марты Костюк. Ранее теннисистки на корте не встречались.

«Она – юная воительница. Костюк всегда очень активна на корте и настроена на борьбу в каждом розыгрыше. Я и сама такая».

Бертенс планирует после этого сезона завершить карьеру.

Костюк в недавний день своего рождения поделилась в Instagram откровенным фото.