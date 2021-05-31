Бертенс неожиданно завершила борьбу за титул Roland Garros после стартового раунда

Нидерландка не смогла справиться с 73-й ракеткой мира



Кики Бертенс / Фото - netherlandsnewslive

17-я ракетка мира, нидерландская теннисистка, сенсационно проиграла словенкесо счетом 1:6, 6:3, 4:6 в стартовом раунде Roland Garros.За чуть менее 2 часа матча Бертенс ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала шесть брейков. В свою очередь, 73-й номер рейтинга WTA Херцог оформила два эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов.После этой победы Херцог счет в личных встречах теннисисток стал 2:1 в пользу словенки.В следующем круге турнира Херцог встретится с француженкойили немкойНакануне белорускав матче первого раунда Roland Garros.