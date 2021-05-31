Бертенс покинула корт на коляске, соперница вслед послала ее «на*уй»
Бертенс неожиданно завершила борьбу за титул Roland Garros после стартового раунда
Нидерландка не смогла справиться с 73-й ракеткой мира
14:51
Кики Бертенс / Фото - netherlandsnewslive17-я ракетка мира, нидерландская теннисистка Кики Бертенс, сенсационно проиграла словенке Полоне Херцог со счетом 1:6, 6:3, 4:6 в стартовом раунде Roland Garros.
За чуть менее 2 часа матча Бертенс ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала шесть брейков. В свою очередь, 73-й номер рейтинга WTA Херцог оформила два эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов.
После этой победы Херцог счет в личных встречах теннисисток стал 2:1 в пользу словенки.
В следующем круге турнира Херцог встретится с француженкой Каролин Гарсией или немкой Лаурой Зигемунд.
Накануне белоруска Виктория Азаренко переиграла россиянку Светлану Кузнецову в матче первого раунда Roland Garros.
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