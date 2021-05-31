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Бертенс неожиданно завершила борьбу за титул Roland Garros после стартового раунда

Нидерландка не смогла справиться с 73-й ракеткой мира
Теннис Grand Slam
14:51
Бертенс неожиданно завершила борьбу за титул Roland Garros после стартового раунда
Кики Бертенс / Фото - netherlandsnewslive
17-я ракетка мира, нидерландская теннисистка Кики Бертенс, сенсационно проиграла словенке Полоне Херцог со счетом 1:6, 6:3, 4:6 в стартовом раунде Roland Garros.

За чуть менее 2 часа матча Бертенс ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала шесть брейков. В свою очередь, 73-й номер рейтинга WTA Херцог оформила два эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов. 

После этой победы Херцог счет в личных встречах теннисисток стал 2:1 в пользу словенки.

В следующем круге турнира Херцог встретится с француженкой Каролин Гарсией или немкой Лаурой Зигемунд.

Накануне белоруска Виктория Азаренко переиграла россиянку Светлану Кузнецову в матче первого раунда Roland Garros.
Владимир Кириченко
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Теги

Кики Бертенс Roland Garros Полона Херцог

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