Проявила чемпионский характер. Обзор матча Элина Свитолина – Петра Квитова
Без травм не обошлось. Экс-вторая ракетка мира снялась с Roland Garros
У 31-летней чешки проблемы с лодыжкой
18:13
Петра Квитова / Фото - WTAТитулованная чешская теннисистка, ныне занимающая 12-строчку рейтинга WTA, Петра Квитова, больше не сыграет в нынешнем розыгрыше Roland Garros. Об этом чешка сообщила в своем Twitter.
«С большим разочарованием объявляю, что вынуждена сняться с турнира. Во время послематчевых процедур я почувствовала боль в лодыжке. К сожалению, после МРТ и обсуждения с командой я приняла трудное решение. Будет неразумно играть в таком состоянии. Мне не повезло, но я останусь сильной и сделаю все, чтобы восстановиться до травяного сезона».
Напомним, в первом раунде турнира экс-вторая ракетка мира переиграла бельгийку Гретье Миннен со счетом 6:7, 7:6, 6:1.
А тем временем первая ракетка мира Эшли Барти с большими трудностями переиграла американку Бернарду Перу в первом раунде Roland Garros.
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