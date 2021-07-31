Бондаренко не смогла пробиться в финал парного турнира в Чарльстоне

Украино-бразильский дуэт проиграл в двух сетах

Катерина Бондаренко / фото - USTA

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Татьяной Марией из Бразилии не сумели пробиться в финал парного турнира серии WTA 125k в Чарльстоне.

В полуфинальной стадии турнира украино-бразильский дуэт уступил Ен-Шуо Лян из Тайваня и канадке Ребекке Марино со счетом 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. По ходу матча Бондаренко и Мария один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-поинтов. Их соперницы подали шесть эйсов, дважды ошиблись при вводе мяча в игру и реализовали четыре из восьми брейк-поинтов.

Катерина Бондаренко уверенно вышла в полуфинал челленджера в Чарлстоне.