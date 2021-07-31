Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Бондаренко не смогла пробиться в финал парного турнира в Чарльстоне

Украино-бразильский дуэт проиграл в двух сетах
Теннис WTA
07:55
Бондаренко не смогла пробиться в финал парного турнира в Чарльстоне
Катерина Бондаренко / фото - USTA

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Татьяной Марией из Бразилии не сумели пробиться в финал парного турнира серии WTA 125k в Чарльстоне.

В полуфинальной стадии турнира украино-бразильский дуэт уступил Ен-Шуо Лян из Тайваня и канадке Ребекке Марино со счетом 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. По ходу матча Бондаренко и Мария один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-поинтов. Их соперницы подали шесть эйсов, дважды ошиблись при вводе мяча в игру и реализовали четыре из восьми брейк-поинтов.

Катерина Бондаренко уверенно вышла в полуфинал челленджера в Чарлстоне.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Катерина Бондаренко Татьяна Мария

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бондаренко уверенно вышла в полуфинал челленджера в Чарлстоне
Бондаренко уверенно вышла в полуфинал челленджера в Чарлстоне
Теннис WTA
30 июля 20:22
Бондаренко стала вице-чемпионкой парного турнира в Польше
Бондаренко стала вице-чемпионкой парного турнира в Польше
Теннис WTA
25 июля 17:02
Бондаренко в парном разряде вышла в полуфинал турнира в Польше
Бондаренко в парном разряде вышла в полуфинал турнира в Польше
Теннис WTA
21 июля 17:47
Бондаренко разгромно проиграла сопернице, которую победила днем ранее
Бондаренко разгромно проиграла сопернице, которую победила днем ранее
Теннис WTA
19 июля 17:23
В компанию к Калининой и Козловой. Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Польше
В компанию к Калининой и Козловой. Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Польше
Теннис WTA
18 июля 14:11
Калинина и Козлова выступят в основной сетке турнира в Польше
Калинина и Козлова выступят в основной сетке турнира в Польше
Теннис WTA
18 июля 11:28

Новости: Теннис

Бондаренко не смогла пробиться в финал парного турнира в Чарльстоне
Бондаренко не смогла пробиться в финал парного турнира в Чарльстоне
WTA
07:55
Будет первая украинская олимпийская медаль в теннисе? Свитолина – Рыбакина. Онлайн трансляция
Будет первая украинская олимпийская медаль в теннисе? Свитолина – Рыбакина. Онлайн трансляция
Токио-2020
07:39
Вслед за одиночным Сачко уступил и в парном разряде в Триесте
Вслед за одиночным Сачко уступил и в парном разряде в Триесте
30 июля 22:46
Костюк разделась для своих подписчиков. Фотофакт
Костюк разделась для своих подписчиков. Фотофакт
WTA
30 июля 21:27
Бондаренко уверенно вышла в полуфинал челленджера в Чарлстоне
Бондаренко уверенно вышла в полуфинал челленджера в Чарлстоне
WTA
30 июля 20:22
Сачко проиграл в четвертьфинале челленджеа в Италии
Сачко проиграл в четвертьфинале челленджеа в Италии
ATP
30 июля 20:03
Свитолина – андердог в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр-2020
Свитолина – андердог в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр-2020
Токио-2020
30 июля 19:38
Видеообзор сенсационного поражения Джоковича от Зверева в полуфинале ОИ-2020
Видеообзор сенсационного поражения Джоковича от Зверева в полуфинале ОИ-2020
Токио-2020
30 июля 17:55
Джокович: «Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль»
Джокович: «Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль»
Токио-2020
30 июля 17:38
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
2
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости