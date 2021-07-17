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Бондаренко одержала победу на старте квалификации турнира в Польше
Украинка поборется за основу турнира WTA250
Катерина Бондаренко / фото - БТУ
Экс-первая ракетка Украины Катерина Бондаренко продолжит борьбу в финале квалификации турнира в Гдыне, Польша. Теннисистка в стартовом матче обыграла Анастасию Захарову 6:2, 6:4.
Бондаренко за 1 час и 17 минут на корте оформила 5 брейков, а на своей подаче проиграла по гейму в каждом сете. На счету украинки также 3 эйса против 2 у россиянки.
За место в основе Катерина сыграет против польской теннисистки Вероники Фалковской.
В основу турнира в Венгрии украинки пробиться не удалось.
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