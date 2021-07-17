Бондаренко одержала победу на старте квалификации турнира в Польше

Украинка поборется за основу турнира WTA250

Катерина Бондаренко / фото - БТУ

Экс-первая ракетка Украины Катерина Бондаренко продолжит борьбу в финале квалификации турнира в Гдыне, Польша. Теннисистка в стартовом матче обыграла Анастасию Захарову 6:2, 6:4.

Бондаренко за 1 час и 17 минут на корте оформила 5 брейков, а на своей подаче проиграла по гейму в каждом сете. На счету украинки также 3 эйса против 2 у россиянки.

За место в основе Катерина сыграет против польской теннисистки Вероники Фалковской.

В основу турнира в Венгрии украинки пробиться не удалось.