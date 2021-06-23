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Бондаренко пробилась во второй круг квалификации Wimbledon
Украинке потребовалось три сета для победы
16:46
Катерина Бондаренко / Фото: j48tennis
В первом круге квалификации Wimbledon украинка Катерина Бондаренко (WTA 224) выиграла у Мэнди Минеллы (WTA 235) со счетом 6:2, 2:6, 6:1.
Матч продлился полтора часа, в течение которых украинка подала один эйс против четырех у Минеллы. При этом, украинка допустила восемь двойных ошибок, тогда как у оппонентки было всего пять.
Также Бондаренко реализовала пять из шести брейк-пойнтов против трех из семи у Минеллы.
Во твором круге Бондаренко сыграет с победительницей матча Ирины Марии Барэ (WTA 113) и Кристины Бучи (WTA 166).
Напомним, ранее на старте квалификации Wimbledon проиграла Катарина Завацкая.
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