Бондаренко пробилась во второй круг квалификации Wimbledon

Украинке потребовалось три сета для победы





Катерина Бондаренко / Фото: j48tennis

В первом круге квалификации Wimbledon украинка Катерина Бондаренко (WTA 224) выиграла у Мэнди Минеллы (WTA 235) со счетом 6:2, 2:6, 6:1.



Матч продлился полтора часа, в течение которых украинка подала один эйс против четырех у Минеллы. При этом, украинка допустила восемь двойных ошибок, тогда как у оппонентки было всего пять.

Также Бондаренко реализовала пять из шести брейк-пойнтов против трех из семи у Минеллы.

Во твором круге Бондаренко сыграет с победительницей матча Ирины Марии Барэ (WTA 113) и Кристины Бучи (WTA 166).

Напомним, ранее на старте квалификации Wimbledon проиграла Катарина Завацкая.