Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 3
Теннис (4 события из 30) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
15:00 Камерон Норри - Стефанос Циципас 0:2 Окончен
WTA 2021 (Strasbourg, France)
Календарь Таблица
14:30 Кристина Плишкова - Ализе Корне 0:2 Окончен
16:30 Лорен Дэвис - Екатерина Александрова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Strasbourg, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:15 Деспина Папамихаил - Марина Заневска 1:2 Окончен
нет важных матчей
Теннис (5 событий из 100) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
16:00 Брейден Шнур - Илья Марченко -:- Запланирован
WTA 2021 (Strasbourg, France)
Календарь Таблица
15:50 Юлия Путинцева - Ребекка Петерссон -:- Запланирован
18:00 Винус Уильямс - Сорана Кирстя -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:30 Мариам Болквадзе - Катерина Бондаренко 2:0 Окончен
17:00 Марина Мельникова - Ангелина Калинина -:- Запланирован
Теннис (3 события из 93) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:00 Жоао Домингес - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:00 Кристина Буча - Katarina Zavatska -:- Запланирован
11:00 Даниэлла Лао - Леся Цуренко -:- Запланирован

Бондаренко проиграла в первом круге квалификации Roland Garros

Украинка уступила в двух сетах Болквадзе
Теннис Grand Slam
13:23
Бондаренко проиграла в первом круге квалификации Roland Garros
Катерина Бондаренко / Фото: j48tennis.net

В первом круге квалификации Roland Garros украинка Катерина Бондаренко (ATP, 225) проиграла грузинке Мариам Болквадзе (ATP, 220) со счетом 4:6, 3:6.

Матч продлился 72 минуты, в течение которых Бондаренко подала один эйс против двух у соперницы. При этом, обе девушки допустили по три двойные ошибки.

Также Бондаренко завоевала два из четырех брейк-пойнтов, против пяти из семи у Болквадзе.

Напомним, ранее Бондаренко не смогла выйти в основную сетку турнира в Чарльстоне.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Катерина Бондаренко Roland Garros

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Теннис Grand Slam
23 мая 20:49

Новости: Теннис

Последний «Гаррос» Стаховского? Превью квалификации Roland Garros-2021 под украинским соусом
Эксклюзив Последний «Гаррос» Стаховского? Превью квалификации Roland Garros-2021 под украинским соусом
Grand Slam
14:55
Швентек сделала прививку от COVID-19
Швентек сделала прививку от COVID-19
WTA
14:04
Бондаренко проиграла в первом круге квалификации Roland Garros
Бондаренко проиграла в первом круге квалификации Roland Garros
Grand Slam
13:23
Стаховский отказывается пользоваться услугами авиакомпании, попавшей в международный скандал в Беларуси
Стаховский отказывается пользоваться услугами авиакомпании, попавшей в международный скандал в Беларуси
ATP
12:48
Джокович: «Организовываю все так, чтобы блеснуть на Roland Garros»
Джокович: «Организовываю все так, чтобы блеснуть на Roland Garros»
Grand Slam
11:59
Марченко поднялся на одну позицию в рейтинге АТР. Джокович продолжает лидировать
Марченко поднялся на одну позицию в рейтинге АТР. Джокович продолжает лидировать
ATP
10:18
Свитолина осталась 6-й в обновленном рейтинге WTA. Барти – вне досягаемости
Свитолина осталась 6-й в обновленном рейтинге WTA. Барти – вне досягаемости
WTA
09:40
Козлова займет место Флипкенс в основной сетке Roland Gаrros
Козлова займет место Флипкенс в основной сетке Roland Gаrros
Grand Slam
07:57
Ваншельбойм выиграл третий титул в сезоне
Ваншельбойм выиграл третий титул в сезоне
ATP
23 мая 21:11
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
9
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Словакия – Россия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Словакия – Россия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Латвия – Италия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Латвия – Италия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Германия – Канада. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Германия – Канада. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
25 мая 16:15
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
25 мая 16:15
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
25 мая 20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
25 мая 20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
26 мая 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
26 мая 22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55