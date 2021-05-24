Бондаренко проиграла в первом круге квалификации Roland Garros

Украинка уступила в двух сетах Болквадзе

Катерина Бондаренко / Фото: j48tennis.net

В первом круге квалификации Roland Garros украинка Катерина Бондаренко (ATP, 225) проиграла грузинке Мариам Болквадзе (ATP, 220) со счетом 4:6, 3:6.



Матч продлился 72 минуты, в течение которых Бондаренко подала один эйс против двух у соперницы. При этом, обе девушки допустили по три двойные ошибки.

Также Бондаренко завоевала два из четырех брейк-пойнтов, против пяти из семи у Болквадзе.

Напомним, ранее Бондаренко не смогла выйти в основную сетку турнира в Чарльстоне.