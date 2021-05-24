Бондаренко попала в финал квалификации турнира в Чарльстоне
Бондаренко проиграла в первом круге квалификации Roland Garros
Украинка уступила в двух сетах Болквадзе
13:23
Катерина Бондаренко / Фото: j48tennis.net
В первом круге квалификации Roland Garros украинка Катерина Бондаренко (ATP, 225) проиграла грузинке Мариам Болквадзе (ATP, 220) со счетом 4:6, 3:6.
Матч продлился 72 минуты, в течение которых Бондаренко подала один эйс против двух у соперницы. При этом, обе девушки допустили по три двойные ошибки.
Также Бондаренко завоевала два из четырех брейк-пойнтов, против пяти из семи у Болквадзе.
Напомним, ранее Бондаренко не смогла выйти в основную сетку турнира в Чарльстоне.
Комментарии 0