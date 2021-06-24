Бондаренко проиграла во втором круге квалификации Wimbledon

Украинка не справилась с испанкой Букшей

Катерина Бондаренко / фото - БТУ

224-я ракетка мирового рейтинга WTA Катерина Бондаренко не смогла пробиться в основу Wimbledon. Во втором круге квалификации за 46 минут украинка уступила представительнице Испании Кристине Букше 1:6, 1:6.

165-я ракетка мира Кристина Букша оформили 5 брейков, украинке не удалось заработать ни одного брейкпоинта. Испанка 8 раз подала навылет, против 1 эйса у Катерины.

Напомним, что 34-летняя Бондаренко в последний раз играла в квалификации британского Шлема в 2015 году.

Борьбу за место в основе травяного «мейджора» продолжают Леся Цуренко и Ангелина Калинина.