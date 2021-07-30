Бондаренко в парном разряде вышла в полуфинал турнира в Польше
Бондаренко уверенно вышла в полуфинал челленджера в Чарлстоне
Украинке потребовалось лишь два сета
Катерина Бондаренко / Фото: j48tennis
В четвертьфинале челленджера в Чарлстоне (США) украинка Катерина Бондаренко (WTA 208) обыграла американку Эмму Наварро
(WTA 349) со счетом 6:3, 6:3.
Матч продлился 82 минуты, в течение которых девушки на подавали эйсов. При этом, у Бондаренко две двойные ошибки против трех у соперницы.
Также Катерина реализовала 5 из 8 брейков против 2 из 14 у Наварро.
В полуфинале турнира Бондаренко сыграет против американки Джейми Лоб (WTA 229).
Напомним, ранее Бондаренко стала вице-чемпионкой парного турнира в Польше.
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