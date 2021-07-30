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Бондаренко уверенно вышла в полуфинал челленджера в Чарлстоне

Украинке потребовалось лишь два сета
Теннис WTA
20:22
Бондаренко уверенно вышла в полуфинал челленджера в Чарлстоне
Катерина Бондаренко / Фото: j48tennis

В четвертьфинале челленджера в Чарлстоне (США) украинка Катерина Бондаренко (WTA 208) обыграла американку Эмму Наварро (WTA 349) со счетом 6:3, 6:3.

Матч продлился 82 минуты, в течение которых девушки на подавали эйсов. При этом, у Бондаренко две двойные ошибки против трех у соперницы.

Также Катерина реализовала 5 из 8 брейков против 2 из 14 у Наварро.

В полуфинале турнира Бондаренко сыграет против американки Джейми Лоб (WTA 229).

Напомним, ранее Бондаренко стала вице-чемпионкой парного турнира в Польше.

Карен Агабекян
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Катерина Бондаренко

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