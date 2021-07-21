Бондаренко в парном разряде вышла в полуфинал турнира в Польше

Украино-польский дуэт в двух сетах обыграл соперниц

Питер и Бондаренко / Фото: BNP Paribas Poland Open

Катерина Бондаренко в паре с Катажиной Питер вышла в полуфинал турнира в Гдыне, Польша, обыграв Джейми Лёб и Иден Силву 6:2, 7:5.



За час с четвертью украино-польский дуэт выполнил 5 эйсов, реализовал 6 из 8 брейк-поинтов при 5-и «двойных». Американо-британская пара сделала 3 брейка, единожды ошибившись при подаче.

В матче за путевку в финал Бондаренко и Питер сыграют с победителями матча Оксана Калашникова / Екатерина Горгодзе (Грузия) – (Александра Саснович / Ольга Говорцова (Беларусь) – Тамара Корпач / Тереза Мигаликова (Германия / Словакия))

Напомним, что в одиночной сетке Бондаренко уступила на старте турнира.