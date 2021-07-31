Бондаренко завершила выступления на турнире в Чарльстоне в шаге от финала

Украинка не обыграла представительницу США

Катерина Бондаренко / фото - БТУ

Экс-первая ракетка Украины Катерина Бондаренко зачехлила ракетку в полуфинале турнира WTA Challenger в Чарльстоне, США. Украинка проиграла местной американке Джейми Лоб 4:6, 2:6.

Теннисистки провелина корте 1 час и 5 минут. За это время украинка совершила 1 подачу навылет, сделала 4 двойных ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-поинтов.

В парном разряде турнира в Чарльстоне Катерина также остановилась в полуфинале.

Недавно Элина Свитолина стала первой украинкой, завоевавшей медаль на Олимпиаде.