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Бондаренко завершила выступления на турнире в Чарльстоне в шаге от финала

Украинка не обыграла представительницу США
Теннис WTA
21:54
Бондаренко завершила выступления на турнире в Чарльстоне в шаге от финала
Катерина Бондаренко / фото - БТУ

Экс-первая ракетка Украины Катерина Бондаренко зачехлила ракетку в полуфинале турнира WTA Challenger в Чарльстоне, США. Украинка проиграла местной американке Джейми Лоб 4:6, 2:6.

Теннисистки провелина корте 1 час и 5 минут. За это время украинка совершила 1 подачу навылет, сделала 4 двойных ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-поинтов.

В парном разряде турнира в Чарльстоне Катерина также остановилась в полуфинале.

Недавно Элина Свитолина стала первой украинкой, завоевавшей медаль на Олимпиаде.

Антон Кривенко
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Катерина Бондаренко

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