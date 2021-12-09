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Британский таблоид оценил состояние 19-летней Радукану
После US Open доходы теннисистки значительно увеличились
Фото: Getty Images
Британский таблоид Daily Express оценил размер состояния чемпионки US Open Эммы Радукану.
По их информации, сейчас на счету 19-летней теннисистки примерно 5,28 миллиона долларов. До победы на Открытом чемпионате США Радукану заработала 284 тысячи долларов.
За карьеру британка получила 2,84 миллиона призовых, таким образом, 2,44 миллиона – это спонсорские выплаты.
Напомним, ранее Радукану рассказала, куда отдала призовые за US Open.
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