Бывший игрок топ-10 Сок: «Многие думали, что я уже закончил играть в теннис»

Американец победил на турнире АТР впервые с сентября

Джек Сок / Фото: пресс-служба турнира в Ньюпорте

Американский теннисист Джек Сок прокомментировал свою первую победу на уровне АТР с сентября прошлого года. На травяном турнире в Ньюпорте (АТР-250) Сок обыграл Австралийца Алекса Болта – 3:6, 6:4, 6:3.

«Это мое первое соревнование ATP за последнее время. Похоже, судя по ответам в моих аккаунтах в социальных сетях, многие люди думали, что я закончил играть в теннис. Я все еще играю, мне это нравится».

Сейчас Сок занимает 231-е место в одиночном рейтинге АТР. Однако еще в ноябре 2017-го, после победы на Masters в Париже, он был восьмой ракеткой мира.

Джек – очень успешный парный игрок. На его счету три победы на турнирах серии Большого шлема, а также золото (микст) и бронза (пара) Олимпийских игр-2016.

Напомним, на турнире в Ньюпорте также выступал украинец Илья Марченко.



