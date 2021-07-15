Первая ракетка Украины опубликовала последнее фото в статусе «мисс Свитолиной»
Чемпионка Олимпиады-2016 пропустит Игры в Токио
Азаренко не сыграет в Японии из-за пандемии
19:00
Виктория Азаренко / фото - Getty Images
14-я ракетка мира Виктория Азаренко приняла решение пропустить Олимпийские игры в Токио, Япония. Белоруска на Олимпиаде в Рио в 2016 году выиграла золотые медали в миксте с Максимом Мирным.
Свою аргументацию теннисистка привела в Instagram.
«Я приняла очень трудное для меня решение – не принимать участие в Олимпийских играх в Токио. У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих играх. Но, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды. Я с нетерпением жду Олимпиаду 2024 года в Париже, чтобы представлять Беларусь. Желаю всем спортсменам безопасных, здоровых и успешных игр».
Недавно от участия на Играх отказалась экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер.
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