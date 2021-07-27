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Чемпионка Roland Garros Крейчикова покинула олимпийский турнир в Токио

Барбора проиграла соседке по рейтингу WTA Бенчич
Olympics Токио-2020
10:47
Чемпионка Roland Garros Крейчикова покинула олимпийский турнир в Токио
Барбора Крейчикова / фото - Getty Images

11-я ракетка планеты Барбора Крейчикова потерпела поражение в 3-м круге олимпийского турнира в Токио, Япония. Чешка уступила представительнице Швейцарии с 12-й строчки рейтинга WTA Белинде Бенчич.

Швейцарская теннисистка 2 раза подала навылет против 12 эйсов у соперницы. Чемпионка Roland Garros-2021 5 раз ошиблась на подаче, реализовав 4 брейк-поинта из 6.

Отметим, что теннисистки встречались на корте в первый раз.

Напомним, Наоми Осака также проиграла в третьем раунде домашних соревнований.

Антон Кривенко
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Теги

Барбора Крейчикова Белинда Бенчич

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