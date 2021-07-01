Зверев уверенно разобрался с Сандгреном и вышел в третий раунд Wimbledon
Чемпионка Roland Garros пробилась в третий круг Wimbledon
Крейчиковой потребовалось два сета для победы
15:33
Барбора Крейчикова / Фото: indexjournal.com
В Англии в рамках второго круга Wimbledon действующая победительница последнего Roland Garros Барбора Крейчикова
(WTA 17) обыграла Андреа Петкович (WTA 130) со счетом 7:5, 6:4.
Матч продлился 82 минуты, в течение которых Крейчикова сделала четыре эйса против трех у соперницы. При этом, обоими теннисистками были допущены по три двойные ошибки.
Также Крейчикова реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов, против двух из шести у Петкович.
Напомним, в рамках второго круга Wimbledon сыграют Элина Свитолина и Марта Костюк.
Комментарии 0