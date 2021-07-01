Чемпионка Roland Garros пробилась в третий круг Wimbledon

Крейчиковой потребовалось два сета для победы





Барбора Крейчикова / Фото: indexjournal.com

В Англии в рамках второго круга Wimbledon действующая победительница последнего Roland Garros Барбора Крейчикова (WTA 17) обыграла Андреа Петкович (WTA 130) со счетом 7:5, 6:4.



Матч продлился 82 минуты, в течение которых Крейчикова сделала четыре эйса против трех у соперницы. При этом, обоими теннисистками были допущены по три двойные ошибки.

Также Крейчикова реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов, против двух из шести у Петкович.

Напомним, в рамках второго круга Wimbledon сыграют Элина Свитолина и Марта Костюк.



