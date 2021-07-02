Чемпионка Wimbledon-2017 покинула турнир уже после третьего круга

Мугуруса попала под «пиковую» Онс Жабер

Гарбинье Мугуруса / Фото: Reuters

Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса завершила выступление на Wimbledon. В третьем раунде испанская теннисистка уступила 24-му номеру мирового рейтинга Онс Жабер – 7:5, 3:6, 2:6.

За 2 часа и 26 минут Мугуруса выполнила 4 подачи навылет, допустила 2 «двойные» и реализовала 3 брейк-поинта. В свою очередь ее соперница сделала 6 эйсов, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 5 геймов на приеме.

Мугуруса – двукратная чемпионка турниров серии Большого шлема. В 2016-м году она выиграла Roland Garros, а 2017-м – Wimbledon. Что касается ее соперницы, то Жабер в этом сезоне демонстрирует лучшие результаты в карьере. Ранее представительница Туниса впервые стала 24-й ракеткой мира, а теперь обновила свой личный рекорд на Wimbledon, дебютный раз пройдя во вторую неделю турнира (четвертый круг).

В последние несколько сезонов женский тур очень непредсказуем. К примеру, в третий круг Wimbledon вышли только три представительницы топ-10. Пройти в такую, казалось бы раннею стадию, не сумела и шестая ракетка мира Элина Свитолина.