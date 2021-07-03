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Чемпионка Wimbledon-2018 прошла в четвертый круг турнира и другие результаты

Туда же отправилась Мухова, которая выбила финалистку Roland Garros
Теннис Grand Slam
17:02
Чемпионка Wimbledon-2018 прошла в четвертый круг турнира и другие результаты
Анжелик Кербер / Фото: Tennishead

Бывшая первая ракетка мира Анжелик Кербер прошла в четвертый круг Wimbledon, обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович – 2:6, 6:0, 6:1.

За 1 час и 15 минут на корте Кербер выполнила 6 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Кербер – чемпионка Wimbledon-2018.

Также во вторую неделю британского мэйджора пробилась чешка Каролина Мухова, которая прошла финалистку Roland Garros Анастасию Павлюченкову – 7:5, 6:3.

Этот матч продолжался 1 час и 40 минут. За это время Мухова выполнила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 7 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Продолжает свои выступления на турнире и одна из главных сенсаций 18-летняя Эмма Радукану, которая в третьем круге одолела крепкую румынку Сорану Кырстю – 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час и 42 минуты. За это время Радукану выполнила подачи 4 навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Напомним, ранее в третьем круге проиграла чемпионка Wimbledon-2017.

Сергей Остапенко
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Теги

Анжелик Кербер Анастасия Павлюченкова Каролина Мухова Александра Саснович Wimbledon

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