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Четвертая ракетка мира Соболенко не испытала проблем в первом круге Wimbledon

Теннисистка из Беларуси разобралась с бывший представительницей топ-30
Теннис Grand Slam
16:59
Четвертая ракетка мира Соболенко не испытала проблем в первом круге Wimbledon
Арина Соболенко / Фото: пресс-служба турнира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко первой в женском турнире пробилась во второй круг Wimbledon, обыграв представительницу Румынии Монику Никулеску – 6:1, 6:4.

Мачт продолжался 1 час и 16 минут. За это время четвертая ракетка мира выполнила 6 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейковых мячей из 11-ти. Ее соперница чисто отподавала, не выполнила ни одной подачи навылет, а также выиграла 2 гейма на приеме.

Никулеску – бывшая 28-я ракетка мира, которая, впрочем, уже далека от своих лучших результатов и сейчас занимает лишь 191 первое место в рейтинге. Ее лучший результат на Wimbledon – 4-й круг в 2015 году.

Что касается Соболенко, то она лишь во второй раз в карьере пробилась во второй раунд Wimbledon, где ей предстоит сыграть с победительницей матча Кэти Бултер (219) – Даниэль Лао (239).

Напомним, остальные матчи первого круга были отложены из-за дождя.

 

Сергей Остапенко
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Арина Соболенко Wimbledon

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