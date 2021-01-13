Четыре украинки в топ-100. WTA обновила рейтинг последний раз в 2021

Цуренко и Бондаренко потеряли по одной позиции, а Завацкая поднялась на строчку

Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net #DETAIL_NEWS_UNDER_MAIN_PHOTO_MARKER# #DETAIL_NEWS_ABOVE_MAIN_PHOTO_BANNER_MARKER##DETAIL_NEWS_UNDER_MAIN_PHOTO_MARKER# WTA на своем официальном сайте обновила рейтинг.

В топ-10 мирового рейтинг-листа без изменений. Среди десяти лучших теннисисток Украины на одну строчку опустились Леся Цуренко и Катерина Бондаренко, а Катарина Завацкая поднялась на одну позицию в классификации. Ранее Элина Свитолина поделилась мнением об обязательной вакцинации от COVID-19 для участия на Australian Open. #Inside_TEXT_Banner# #Inside_TEXT_Banner#

Олег Шумейко-младший