Четыре украинки в топ-100. WTA обновила рейтинг последний раз в 2021
Цуренко и Бондаренко потеряли по одной позиции, а Завацкая поднялась на строчку
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WTA на своем официальном сайте обновила рейтинг.
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net#DETAIL_NEWS_UNDER_MAIN_PHOTO_MARKER#
WTA на своем официальном сайте обновила рейтинг.
В топ-10 мирового рейтинг-листа без изменений.
Среди десяти лучших теннисисток Украины на одну строчку опустились Леся Цуренко и Катерина Бондаренко, а Катарина Завацкая поднялась на одну позицию в классификации.
Ранее Элина Свитолина поделилась мнением об обязательной вакцинации от COVID-19 для участия на Australian Open.#Inside_TEXT_Banner#