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Четыре украинки в топ-100. WTA обновила рейтинг последний раз в 2021

Цуренко и Бондаренко потеряли по одной позиции, а Завацкая поднялась на строчку
Теннис WTA
08:45
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Четыре украинки в топ-100. WTA обновила рейтинг последний раз в 2021
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net
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WTA на своем официальном сайте обновила рейтинг.

В топ-10 мирового рейтинг-листа без изменений.

Среди десяти лучших теннисисток Украины на одну строчку опустились Леся Цуренко и Катерина Бондаренко, а Катарина Завацкая поднялась на одну позицию в классификации.

Ранее Элина Свитолина поделилась мнением об обязательной вакцинации от COVID-19 для участия на Australian Open.

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