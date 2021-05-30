Калинина сенсационно обыграла Кербер в первом круге Roland Garros
Четырнадцатая подряд и дебютная на Roland Garros. Хайлайты сенсационной победы Калининой над Кербер
Во втором раунде украинка сыграет с пятидесятой ракеткой мирового рейтинга Коллинз
17:16
Ангелина Калинина / Фото: FFT
Ангелина Калинина шикарно провела дебютный матч в основной сетке Roland Garros. Украинка в матче первого круга получила довольно тяжелую соперницу – экс-лидера мирового рейтинга Анжелик Кербер (27-я строчка рейтинга WTA).
Ангелина сотворила сенсацию, в двух сетах обыграв именитую немку. Отметим, что эта победа стала 14-й кряду для Калининой.
Во втором раунде французского Шлема Калинина сыграет с американкой Даниэль Коллинз (50-я ракетка мирового рейтинга).
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