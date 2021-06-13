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Чилич победил на турнире в Штутгарте

Хорвату хватило два сета на Оже-Альяссима

Теннис ATP
20:53
Чилич победил на турнире в Штутгарте
Марин Чилич / Фото: ATP Tour

В финале турнира в немецком Штутгарте хорват Марин Чилич (ATP 47) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (ATP 21) со счетом 7:6, 6:3.

Матч продлился 110 минут, в течение которых Чилич подал семь раз навылет против четырех у оппонента. При этом, Марин допустил две двойные ошибки, тогда как у Оже-Альяссима шесть.

Также Чилич реализовал 2 из 10 брейков против 1 из 5 у Оже-Альяссима.

Отметим, что это была уже третья встреча Чилича и Оже-Альяссима, и хорват выиграл все.

Напомним, Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции.

Карен Агабекян
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Теги

Марин Чилич Феликс Оже-Альяссим Штутгарт (ATP)

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