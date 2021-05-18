Что-то пошло не так. Оже-Альяссим не смог преодолеть стартовый раунд на турнире в Лионе

20-летний канадец неожиданно проиграл Музетти

Феликс Оже-Альяссим / Фото - sportskeeda

19-я ракетка мира, канадский теннисистнеожиданно проиграл итальянцув матче первого раунда на турнире в Лионе (Франция) со счетом 6:7(3), 6:3, 5:7.За чуть менее 3 часа матча 20-летний канадец четырежды брал подачу соперника, совершил четыре эйса и столько же двойных ошибок. В вою очередь, 88-й номер рейтинга АТР Музетти реализовал четыре брейк-пойнта, выполнил два эйса и четырежды ошибался при подаче.После этой победы итальянца счет в личных встречах теннисистов стал – 1:1.Во второй круге турнира Open Parc d'Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon Музетти встретится с американцемА тем временем стало известно, что чемпион Roland Garros-2015