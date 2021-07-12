Цуренко снялась с Wimbledon
«Чувствую себя как будто в Диснейленде». Воодушевленная Цуренко возобновила тренировки
Украинская теннисистка готовится к возвращению в Тур в Киеве
Леся Цуренко / Фото: Tennis World USA
Украинская теннисистка Леся Цуренко у себя в Instagram сообщила, что возобновила тренировки. Свое возвращение на корт Цуренко сравнила с походом в Диснейленд:
«Чувствую себя как будто в Диснейленде каждый раз, когда возвращаюсь к игре».
Напомним, Цуренко прошла квалификацию в основную сетку Wimbledon, однако из-за травмы локтя вынуждена была сняться перед матчем первого круга.
В 2019 году Цуренко занимала рекордное в своей карьере 23-е место в одиночном рейтинге WTA и надеялась попасть в топ-20, но из-за постоянных травм 32-летняя теннисистка пропустила много турниров и сейчас только 163-я.
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