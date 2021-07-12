Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Чувствую себя как будто в Диснейленде». Воодушевленная Цуренко возобновила тренировки

Украинская теннисистка готовится к возвращению в Тур в Киеве
Теннис WTA
15:31
«Чувствую себя как будто в Диснейленде». Воодушевленная Цуренко возобновила тренировки
Леся Цуренко / Фото: Tennis World USA

Украинская теннисистка Леся Цуренко у себя в Instagram сообщила, что возобновила тренировки. Свое возвращение на корт Цуренко сравнила с походом в Диснейленд:

«Чувствую себя как будто в Диснейленде каждый раз, когда возвращаюсь к игре».

Напомним, Цуренко прошла квалификацию в основную сетку Wimbledon, однако из-за травмы локтя вынуждена была сняться перед матчем первого круга.

В 2019 году Цуренко занимала рекордное в своей карьере 23-е место в одиночном рейтинге WTA и надеялась попасть в топ-20, но из-за постоянных травм 32-летняя теннисистка пропустила много турниров и сейчас только 163-я.


Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Леся Цуренко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Цуренко снялась с Wimbledon
Цуренко снялась с Wimbledon
Теннис Grand Slam
30 июня 12:59
Цуренко: «Проблемы с локтем начались в лучший период моей карьеры»
Цуренко: «Проблемы с локтем начались в лучший период моей карьеры»
Теннис Grand Slam
25 июня 20:12
Костюк поздравила Цуренко с выходом в основную сетку Wimbledon
Костюк поздравила Цуренко с выходом в основную сетку Wimbledon
Теннис Grand Slam
24 июня 22:08
Цуренко вышла в основную сетку Wimbledon
Цуренко вышла в основную сетку Wimbledon
Теннис Grand Slam
24 июня 20:25
Цуренко поборется за основу на Wimbledon, Калинина и Бондаренко сыграют в полуфиналах отборочного турнира
Цуренко поборется за основу на Wimbledon, Калинина и Бондаренко сыграют в полуфиналах отборочного турнира
Теннис Grand Slam
24 июня 10:40
Цуренко вышла в финал квалификации Wimbledon
Цуренко вышла в финал квалификации Wimbledon
Теннис Grand Slam
23 июня 20:58

Новости: Теннис

Все лучшее за пяти минут. Видеообзор Wimbledon
Все лучшее за пяти минут. Видеообзор Wimbledon
Grand Slam
16:20
Козлова добыла победу в непростом матче на старте турнира серии WTA250 в Венгрии
Козлова добыла победу в непростом матче на старте турнира серии WTA250 в Венгрии
WTA
16:17
«Чувствую себя как будто в Диснейленде». Воодушевленная Цуренко возобновила тренировки
«Чувствую себя как будто в Диснейленде». Воодушевленная Цуренко возобновила тренировки
WTA
15:31
Два матча на Wimbledon могли быть договорными
Два матча на Wimbledon могли быть договорными
Grand Slam
14:50
Свитолина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA. Калинина впервые вошла в топ-100
Свитолина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA. Калинина впервые вошла в топ-100
WTA
14:07
Джокович стал первым теннисистом, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Джокович стал первым теннисистом, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP
ATP
11:59
Джокович может не поехать на ОИ из-за отсутствия болельщиков на трибунах
Джокович может не поехать на ОИ из-за отсутствия болельщиков на трибунах
Токио-2020
11 июля 22:49
Впервые появилась на публике. Осака получила приз лучшей спортсменке ESPY
Впервые появилась на публике. Осака получила приз лучшей спортсменке ESPY
WTA
11 июля 22:28
Берреттини: «Джокович – один из лучших в истории»
Берреттини: «Джокович – один из лучших в истории»
Grand Slam
11 июля 22:00
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
61
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
33
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Все новости