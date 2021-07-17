Cтаховский не смог удержать победу в финале парного турнира в Казахстане

Украинец с канадцем уступили за шаг от трофея

Сергей Стаховский / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский покинул парный турнир в Нур-Султане, Казахстан. В самом последнем матче за главный трофей украинец вместе с канадцем Петером Полански проиграли теннисисту из Тайваня Ю Хсио Хсу в паре с зимбабвийцем Бенжамином Локом 6:2, 1:6, 7:10.

Матч на корте продлился 1 час и 9 минут. Украинец с канадцем подали навылет 4 раза – на 1 эйс больше, чем соперники. 35-летний Стаховский и его напарник смогли реализовать лишь 2 брейк-поинта из 8, допустив 2 двойные ошибки.

Отметим, что в одиночном разряде Сергею удалось выиграть 1 матч.