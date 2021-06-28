Да здравствует Wimbledon! Сегодня стартует основная сетка главного травяного турнира планеты

Украина представлена лишь девушками





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28 июня в Лондоне стартует основная сетка турнира серии «Большого Шлема» Wimbledon.



Для этого турнира нынешний год ознаменовался возвращением после коронавирусного 2020-го, когда Wimbledon впервые с 1945 года был отменен.

Отметим, что в рамках 134-го розыгрыша Wimbledon за победу сразятся украинки Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Козлова.

Всех соперниц украинок можно узнать по этой ссылке.

Напомним, ранее из Wimbledon сняли сильнейшую теннисистку Великобритании.