Маррей: «Смогу показать высокий уровень на Wimbledon, если мое тело выдержит»
Да здравствует Wimbledon! Сегодня стартует основная сетка главного травяного турнира планеты
Украина представлена лишь девушками
09:58
Фото: Shutterstock.com
28 июня в Лондоне стартует основная сетка турнира серии «Большого Шлема» Wimbledon.
Для этого турнира нынешний год ознаменовался возвращением после коронавирусного 2020-го, когда Wimbledon впервые с 1945 года был отменен.
Отметим, что в рамках 134-го розыгрыша Wimbledon за победу сразятся украинки Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Козлова.
Всех соперниц украинок можно узнать по этой ссылке.
Напомним, ранее из Wimbledon сняли сильнейшую теннисистку Великобритании.
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