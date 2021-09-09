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Дальше без Свитолиной и сенсационного Алькараса. Стали известны все полуфиналисты US Open

Джокович встретится с недавним обидчиком
Теннис Grand Slam
08:20
Дальше без Свитолиной и сенсационного Алькараса. Стали известны все полуфиналисты US Open
Элина Свитолина / фото - Getty Images

На US Open определились все полуфинальные пары в одиночных разрядах турнира.

Первая ракетка планеты Новак Джокович сыграет против своего недавнего обидчика с 4-й строчки рейтинга ATP Александра Зверева. Немец обыграл именитого серба в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

20-летний канадец Феликс Оже-Альяссим встретится с 3-й ракеткой мира Даниилом Медведевым. Ранее Феликс выбил18-летнего Карлоса Алькараса.

Обыгравшая Элину Свитолину 18-летняя Лейла Фернандес встретится с еще бывшей второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Канадка уже остановила на турнире двух бывших первых ракеток.

Еще одно молодое дарование WTA 18-летняя Эмма Радукану поборется за место в финале с Марией Саккари. Гречанка выбила из Открытого чемпионата рейтинговую украинку.

Антон Кривенко
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Теги

Элина Свитолина Новак Джокович

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