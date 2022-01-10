Дарья Снигур: «Не сразу поняла, что одержала первую победу на «Шлемах»
19-летняя Дарья Снигур (153-я в мире) впервые в карьере попала в посев на мэйджорах (31-я), но жребий все же оказался не из приятных. В первом круге квалификации АО киевялянка выловила Веронику Сепеде-Роиг (194) из Парагвая, которую уложила на лопатки в трех сетах – 6:3, 3:6, 6:2.
«Судя по тому, что прошла первый круг, можно сказать, к турниру подготовилась хорошо. Четких задач перед собой не ставила, хочу лишь сыграть как можно больше матчей и запастись опытом.
Что до Сепеде, то я знала – она чистая грунтовичка и стоило ожидать, что будет тяжелый, вязкий теннис, долгие розыгрыши. Так и вышло. Каждый гейм мог стать переломным, ведь очень много из них завершились на ровно».
Учитывая твой нордический характер, как отрегировала на первую победу такого уровня?
Сдержанно. Усталость накопилась такая, что после матча еще толком не понимала, что прошла впервые прошла стартовый круг на БШ. Спустя лишь несколько часов смогла осознать факт победы и взвешенно ее оценить.
В следующем раунде Дарья Снигур встретится с 22-летней Ребекой Масаровой, представляющей Испанию.
Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua
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