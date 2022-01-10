Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Дарья Снигур: «Не сразу поняла, что одержала первую победу на «Шлемах»

Украинка с пятой попытки записала дебютную викторию на турнирах Grand Slam
Теннис Grand Slam
10 января 13:28
Дарья Снигур: «Не сразу поняла, что одержала первую победу на «Шлемах»

19-летняя Дарья Снигур (153-я в мире) впервые в карьере попала в посев на мэйджорах (31-я), но жребий все же оказался не из приятных. В первом круге квалификации АО киевялянка выловила Веронику Сепеде-Роиг (194) из Парагвая, которую уложила на лопатки в трех сетах – 6:3, 3:6, 6:2.

«Судя по тому, что прошла первый круг, можно сказать, к турниру подготовилась хорошо. Четких задач перед собой не ставила, хочу лишь сыграть как можно больше матчей и запастись опытом.

Что до Сепеде, то я знала – она чистая грунтовичка и стоило ожидать, что будет тяжелый, вязкий теннис, долгие розыгрыши. Так и вышло. Каждый гейм мог стать переломным, ведь очень много из них завершились на ровно».

Учитывая твой нордический характер, как отрегировала на первую победу такого уровня?

Сдержанно. Усталость накопилась такая, что после матча еще толком не понимала, что прошла впервые прошла стартовый круг на БШ. Спустя лишь несколько часов смогла осознать факт победы и взвешенно ее оценить.

В следующем раунде Дарья Снигур встретится с 22-летней Ребекой Масаровой, представляющей Испанию.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Теннис

Цуренко успешно стартовала в квалификации Australian Open
Цуренко успешно стартовала в квалификации Australian Open
Grand Slam
09:58
Костюк вышла во второй раунд парного турнира в Аделаиде
Костюк вышла во второй раунд парного турнира в Аделаиде
WTA
09:41
Стаховский зачехлил ракетку в первом раунде квалификации Australian Open
Стаховский зачехлил ракетку в первом раунде квалификации Australian Open
Grand Slam
08:32
Джокович рискует угодить в тюрьму на год
Джокович рискует угодить в тюрьму на год
Grand Slam
08:00
Дядя Джоковича: «Новака хотели унизить, поставить на колени»
Дядя Джоковича: «Новака хотели унизить, поставить на колени»
Grand Slam
10 января 20:50
Марченко: «Я не был готов к Australian Open»
Марченко: «Я не был готов к Australian Open»
ATP
10 января 18:18
Нет никакого ареста. Джокович провел первую тренировку в Австралии
Нет никакого ареста. Джокович провел первую тренировку в Австралии
ATP
10 января 16:38
Первая ракетка мира после триумфа в Аделаиде снялась с турнира в Сиднее ради Australian Open
Первая ракетка мира после триумфа в Аделаиде снялась с турнира в Сиднее ради Australian Open
WTA
10 января 16:27
Виталий Сачко: «Когда выходишь на корт, забываешь в какого ранга турнире участвуешь»
Эксклюзив Виталий Сачко: «Когда выходишь на корт, забываешь в какого ранга турнире участвуешь»
Grand Slam
10 января 16:00
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
3
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Все новости