Дарья Снигур: «Не сразу поняла, что одержала первую победу на «Шлемах»

19-летняя Дарья Снигур (153-я в мире) впервые в карьере попала в посев на мэйджорах (31-я), но жребий все же оказался не из приятных. В первом круге квалификации АО киевялянка выловила Веронику Сепеде-Роиг (194) из Парагвая, которую уложила на лопатки в трех сетах – 6:3, 3:6, 6:2.

Что до Сепеде, то я знала – она чистая грунтовичка и стоило ожидать, что будет тяжелый, вязкий теннис, долгие розыгрыши. Так и вышло. Каждый гейм мог стать переломным, ведь очень много из них завершились на ровно».

Учитывая твой нордический характер, как отрегировала на первую победу такого уровня?

Сдержанно. Усталость накопилась такая, что после матча еще толком не понимала, что прошла впервые прошла стартовый круг на БШ. Спустя лишь несколько часов смогла осознать факт победы и взвешенно ее оценить.